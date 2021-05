‘Enorm balen’: weer geen kermis in Deurne en Vlierden

Kort nieuws Lezing over broers en zusjes van kind met beperking; gezins­coach erbij in Laarbeek en drugspand in Asten half jaar gesloten

21 mei ASTEN - Op 21 mei en 4 juni organiseert Nice2Bme de gratis lezing BRUS IN BEELD. Over de impact van het gezinsleven met een kind met een beperking op de broer en zus, de zogeheten brussen. Nickee Hoedemaekers, coach van Nice2Bme uit Asten wil met de online lezing BRUS in BEELD bewustzijn creëren in de behoeften van Brussen, die ook hulp nodig hebben. Tijdens lezing vertelt Nickee hoe je problemen van Brussen kunt herkennen en hoe je hen kunt ondersteunen. Deelname is gratis. Opgave voor BRUS in BEELD kan via www.nice2bme.nl/webinar/