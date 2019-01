Enquête: ’Schrappen rotonde Bakel geen goed idee’

‘Kinderen met bijzonder gedrag moeten kans krijgen om bij een reguliere sportclub te slagen’

8:06 AARLE - RIXTEL Kinderen die stoppen bij hun sportclub of vereniging omdat er in hun team een negatieve sfeer is. Of voetballertjes die telkens een training verstoren. Hoe ga je daar mee om? Sander van de Waarsenburg en Robbert Mol uit Aarle-Rixtel bieden hulp.