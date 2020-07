Enthousiasme bij grootste gebruikers over nieuwe tekening: Huis van Asten staat er al voor 95 procent

Onderzoek naar preventie in welzijns­werk: ‘Elke euro betaalt zich dubbel uit’

20:26 HELMOND/DEURNE/SON EN BREUGEL - Hoe druk je het effect van preventie in sociaal of welzijnswerk in euro's uit? In Deurne, Helmond en Son en Breugel denken ze het antwoord daarop te hebben gevonden.