Er gaat veel veranderen in centrum Asten: Oude Blokker wijkt voor nieuwe winkels, luxe appartementen en sociale huurwoningen

ASTEN - Het voormalige Blokkerpand in hartje Asten gaat plaatsmaken voor nieuwe winkels, vijftien luxe koopappartementen en zes sociale huurwoningen. De bouw van het 1550 vierkante meter grote complex aan de Prins Bernhardstraat start in het derde kwartaal van volgend jaar.

Het is een opvallende ontwikkeling in het centrum van Asten. Het nieuwe geheel moet straks het Midascomplex aan de ene kant verbinden met de winkels van het Burgemeester Ruttenplein aan de andere kant. Tussen beide winkelgebieden ligt nu nog een weinig uitnodigend steegje.

Quote We willen een levendig gebied realiseren. Eén groot geheel maken we ervan” Coen Dollevoet, Mede-eigenaar P & R Projectontwikkeling

Daar komt volgens grondeigenaar Coen Dollevoet gelukkig verandering in. Hij is mede-eigenaar van P & R Projectontwikkeling, een bedrijf dat een samenwerking is tussen Peters Real Estate uit Schaijk en Reuvers Ontwikkeling & Bouw uit Oss. ,,Het was vanaf het begin de wens van de gemeente om de twee centra weer met elkaar te verbinden. We willen een levendig gebied realiseren. Eén groot geheel maken we ervan.”

Op de begane grond komt zeshonderd vierkante meter commerciële ruimte. Aan de zijde van de Prins Bernhardstraat blijft dus een winkel, nieuw is dat er ook ondernemingen komen aan het huidige steegje. Dat is het hoekje om bij het Blokkerpand dat medio volgend jaar tegen de vlakte gaat.

Appartementen vanaf 400.000 euro

Bovenop de nieuwe winkels komen vijftien appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De verkoopprijzen voor deze woningen beginnen vanaf vierhonderdduizend euro, aldus Dollevoet. De verkoop start in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. De laatste maanden van dit jaar gebruikt hij nog om alle vergunningaanvragen in te dienen bij de gemeente.

Quote Je krijgt als gemeente maar één kans om die goed in te vullen” Coen Dollevoet, Mede-eigenaar P & R Projectontwikkeling

Achter de koopwoningen komt een bouwblok met zes sociale huurappartementen. P & R Projectontwikkeling bouwt deze woningen op verzoek van de gemeente, omdat de behoefte aan zulke huizen groot is. Dollevoet is sinds begin dit jaar eigenaar van de locatie, nadat een makelaar hem benaderde om een bod te doen. Hij is blij met zijn eerste opdracht in de Peel. ,,Het ligt op een mooie plek midden in het centrum. Je krijgt als gemeente maar één kans om die goed in te vullen.”

Wethouder: Asten is aantrekkelijk voor ontwikkelaars

De nieuwe woningen en winkels zijn volgens de huidige planning in het derde kwartaal van 2023 klaar. De bouwtijd bedraagt ongeveer een jaar.

Wethouder Henk van Moorsel noemt het al met al ‘een hele mooie ontwikkeling’ en ‘een sprong voorwaarts voor de beetje saaie doorsteek’. ,,Blijkbaar is Asten aantrekkelijk voor ontwikkelaars”, reageert hij. ,,Er is geen leegstand, winkels worden wel anders ingevuld. Zoals de woningen op de plek van Bots en de groenteboer Van Gog bijvoorbeeld. Er is genoeg vraag naar de woningen, dus ik verwacht niet dat ze lang leeg zullen staan.”

Volledig scherm Het nieuwe complex van woningen en winkels aan de Prins Bernhardstraat in Asten © P & R Projectontwikkeling