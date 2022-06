Er kan meer samen in de Gemert-Bakelse kunst en cultuur, de wethouder vindt zelfs dat het moet

Gemert-Bakel is weliswaar rijk aan cultuur. Maar het ontbreekt in deze gemeente ten onrechte aan een overkoepelend cultuurplan, waarin alle culturele activiteiten en organisaties worden gebundeld. Samenhang is daarbij dringend gewenst.

Als het aan wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) ligt, komt die er snel wel. Steeghs, sinds de verkiezingen van medio maart demissionair wethouder, wil de komende tijd gaan werken aan een gemeentelijk plan voor kunst en cultuur, zo kondigt ze aan.

Het is de hoogste tijd dat het er komt, vindt Steeghs. ,,Zowel in de gemeenteraad als bij burgemeester en wethouders leeft al enige tijd de wens dat er een algemeen gemeentebreed cultuurbeleid komt waarin alle aspecten samen komen. Daar wil ik de komende tijd dan ook echt werk van gaan maken.”

Tal van vragen

In het nieuwe plan moet antwoord komen op tal van vragen, kondigt wethouder Steeghs dan ook aan. ,,Hoe ziet het huidige cultuuraanbod eruit? In hoeverre is dit een sluitend aanbod? Zijn de culturele voorzieningen voldoende toegankelijk voor onze inwoners? Ook moet er natuurlijk antwoord komen op de vraag welke wensen er op dit gebied in onze gemeente en onder onze inwoners.”

Wanneer het plan klaar moet zijn, kan de wethouder nog niet zeggen. ,,Alles bevindt zich nog in de oriënterende fase”, aldus Steeghs. ,,Maar de bedoeling is wel dat het werk aan het plan binnenkort van start gaat. Dan gaan we precies in kaart brengen wat we gaan doen en hoe. En dan komt er uiteraard ook een tijdsplanning.”

Open Atelierroute

De wethouder benadrukt dat ze van plan is de Gemert-Bakelse cultuurmakers nadrukkelijk bij te betrekken bij het opstellen van het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid. ,,Vandaar ook mijn oproep afgelopen weekend, bij de opening van Open Atelierroute in Gemert, aan kunstenaars en cultuurmakers en aan culturele organisaties en verenigingen om hier al over na te gaan denken. We gaan dit plan samen met hen maken,”

Geklapt

Overigens is er in Gemert-Bakel nog geen nieuwe coalitieakkoord nu de onderhandelingen tussen CDA en Dorpspartij met de VVD woensdagavond laat totaal onverwacht zijn geklapt. Daarom blijft vooralsnog ook onduidelijk of en hoe dit nieuwe cultuurplan onderdeel is van zo’n akkoord.

Het is daardoor nu volstrekt onduidelijk wanneer die coalitie-onderhandelingen worden afgerond. Volgende week donderdag 16 juni vindt de eerstkomende gemeenteraadsvergadering plaats. De kans dat er dan nieuwe wethouders kunnen worden geïnstalleerd, lijkt zeer klein.

Daarmee is Gemert-Bakel samen met Someren nu de enige gemeente in de regio De Peel die bijna drie maanden na de verkiezingen nog geen nieuw gemeentebestuur heeft.

Volledig scherm De Gemert-Bakelse wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij). © Dorpspartij