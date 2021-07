Er komt een einde aan begrip De Pandoer in Heusden: broers Van Oosterhout zien af van langer huurcontract

Verdachten opgepakt voor bosvilla­moord Lieshout, duo ook in verband gebracht met dode Amsterdam­mer

30 juni LIESHOUT - De politie heeft zaterdag in Amsterdam een man (50) en vrouw (31) opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Willem van der Willigen, de Lieshoutenaar die twee weken geleden dood werd gevonden in zijn bosvilla. Toen een arrestatieteam het tweetal oppakte in een woning in Amsterdam, stuitte zij op het lichaam van de bewoner. Ook deze man was om het leven gebracht.