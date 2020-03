Er moet iets gebeuren met De Wiek in Helenaveen

Het gebouw is karakteristiek te noemen. Met ronde stopcontacten op de binnenmuren, mozaïek-figuren op de buitenmuur. Maar ook met lekkende regenpijpen, afbladderend hout en enkel glas. Jarenlang achterstallig onderhoud laten hun sporen na. De voormalige kleuterschool in Helenaveen is eigenlijk niet meer geschikt voor Jeugdwerk De Wiek, geeft bestuurslid Josanne de Graaf aan. ,,We betalen driehonderd euro per maand aan stookkosten. Als het buiten tien graden is, is het dat binnen ook. En slaat de verwarming aan.”