Erelid van gilde uit Someren-Eind poseerde voor beeld bij Lambertuskapel: ,,Ik lijk er echt op”

SOMEREN-EIND - Bezoekers van de St. Lambertuskapel aan de Brugstraat in Someren-Eind kan het niet ontgaan zijn. De bronzen vendelier op de sokkel lijkt sprekend op gildebroeder Rinie Wijnen. Sterker nog: Hij is het! Wijnen is inmiddels erelid van St. Lambertus.

Bij de opening van de Lambertuskapel in 1995 werd op het pleintje een sokkel met daarop een kleine vendelier geplaatst. ,,Tot twee keer toe werd het beeldje echter vernield door vandalen. Het idee was om een groot bronzen beeld op de sokkel te plaatsen, te zwaar om weg te halen. Omdat ik in die tijd de enige vendelier bij het gilde was werd mij gevraagd om te poseren met het vendel.”

Quote En toen de gildebroe­ders mij ook herkenden in het brons wist ik het: Ik lijk er echt op Rinie Wijnen, Erelid gilde St. Lambertus

Na een aantal bezoeken bij het kunstenaarsechtpaar Jean en Marianne Bremers in Helvoirt werd het beeld onthuld. De moeder van Rinie was een van de nieuwsgierige aanwezigen. ,,Dat is onze Rinie. Dat is ie”, riep ze vol bewondering. ,,En toen de gildebroeders mij ook herkenden in het brons wist ik het: Ik lijk er echt op.”

Op je achttiende mocht je schieten

Op zijn achttiende werd Wijnen lid van het gilde. Dat was de leeftijd dat je mocht schieten op het schietterrein in de buurt. Verder had de Somerenaar nooit interesse in het gilde, tot hij werd gevraagd om vendelier te worden. Frens Leuken nam die taak altijd op zich.

Hij was echter verhinderd bij een gelegenheid waar een vendelgroep gebracht moest worden. ,,Toen heeft het bestuur een vendelier gevraagd bij het gilde in Someren. Dat kon dus niet! Die situatie gaf de noodzaak aan voor meer vendeliers in ’t Eind. Ik ben toen les gaan volgen bij Frens.”

Niet foutloos

Het duurde toch nog enkele jaren voordat Wijnen de vendelgroet foutloos presenteerde. ,,Het moeilijkste was om de vlag achter je rug om aan de andere hand te geven. Je moest op de milimeter nauwkeurig op de juiste plek het vendel aannemen anders was het geheel uit evenwicht en verloor je de controle.”

Toen Wijnen dat onder de knie had mocht hij in 1969 zijn eerste vendelgroet brengen. Het was volgens hem wachten op commando van de gildecommandant, om vervolgens op het ritme van de gildetrom verder te vendelen. ,,Bij het oprollen van het vendel klinkt er tromgeroffel en als dat stopt is de vendelier klaar.”

Quote Hé daar komt de schut weer aan’, wordt er dan gezegd en de hele familie gaat voor het huis staan om het bonte gezelschap te bewonderen Rinie Wijnen, Erelid gilde St. Lambertus

Wijnen geniet nog steeds als St. Lambertus er op uit trekt. ,,Vooral van de gildetrom en de vendels. De gildetrom met het zware geluid is voor de mensen in de buurt herkenbaar. ‘Hé daar komt de schut weer aan’, wordt er dan gezegd en de hele familie gaat voor het huis staan om het bonte gezelschap te bewonderen.”

Vergeet ik nooit meer

De 78-jarige Rinie Wijnen is inmiddels vijftig jaar vendelier bij het Eindse Gilde en opleider van jonge vendeliers. Onder wie zijn twee zonen. ,,Ik vergeet nooit het moment toen zij voor het eerst samen de vendelgroet brachten, dat was mijn allermooiste moment in al die jaren bij het gilde.”

Hij is sinds kort reserve-vendelier. ,,Er zijn liefst zes vendeliers die het vendelwerk van mij over nemen, ik heb dus eer van mijn werk als instructeur.” Dat vindt het bestuur van het gilde dus ook, want voor al zijn werk is Wijnen benoemd tot erelid.