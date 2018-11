Erik d’n Twidde bij Raopers in Lieshout

Prins Jan de 4e bij CV De Kaauw­voetjes in Lierop

14:19 LIEROP - Bij CV De Kaauwvoetjes in Lierop is de nieuwe Prins Carnaval in zaal van Oosterhout bekend gemaakt, het is Jan van lieshout jr. Hij gaat in 2019 als Jan de 4e voorop met zijn Prinses Rina, zij is eerder al jeugdprinses geweest in Lierop.