Erik van Oosterhout van De Pandoer wordt uitbater nieuwe gemeenschapshuis Asten

Oproep Afgewezen voor bouwkavel of nieuwbouw­huis en voel je je buitenspel gezet?

REGIO - Steeds vaker wordt bij het in de markt zetten van nieuwbouwprojecten gekozen voor een selectieprocedure in plaats van loting. Lang niet altijd wordt inzichtelijk wat hierbij de criteria zijn en ook de uiteindelijke keuze is vaak niet transparant.

13:46