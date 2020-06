Ervaringsdeskundigen over verdrinkingen: ‘Het gaat niet altijd zoals in de film’

Ze heeft enorm veel geluk gehad, beseft de inmiddels 72-jarige Annie van der Velden-Brouwers uit Heeze maar al te goed. Ze verdrinkt als 26-jarige bijna in strandbad Oostappen in Ommel in juli 1973, na een dagje uit met haar veel jongere broer, twee zussen en haar drie kinderen. Ze belandt bij een stoeipartij op een houten vlot onder water. Haar hoofd bonkt op de rand van het bouwwerk, waardoor ze vrijwel direct het bewustzijn verliest. Haar broertje is nog maar 11 jaar en kan daardoor nog niet goed reageren. Haar redder in nood blijkt een onbekende man die toevallig onder het vlot door zwemt en haar weer boven water haalt. ,,Ik werd op het vlot gelegd en toen kwam ik pas bij. Ik heb mijn redder daarna nooit meer gezien.”