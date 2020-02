Ervaringsdeskundigen uit Someren helpen slachtoffers seksueel misbruik

Het gebeurt tussen haar veertiende en zeventiende levensjaar. Nicole van Rut uit Someren is jong wanneer haar ouders scheiden. Een traumatische ervaring voor de tiener en ze verwerkt haar verdriet bij een jongen die een jaartje ouder is. Ze neemt zich nog voor om niet voor haar zestiende seks te hebben, maar dat lukt niet. Ze is te kwetsbaar door haar thuissituatie. Pas zeven jaar later komt ze er achter dat ze nooit achter besluit om in te stemmen met seks heeft gestaan. ,,Ik ervoer toen een leegte door de scheiding van mijn ouders”, begint de inmiddels 34-jarige Van Rut. ,,Dat gat vulde ik op bij hem en zijn familie. Mijn beeld was lange tijd: ik moest seks met hem hebben om ruzies te voorkomen. Ik bevroor in die tijd, kon geen nee meer zeggen. Inmiddels is mijn beeld over hem veranderd.”