Escapepleinen voor de jeugd op ‘corona’-dorpsfeesten’ Aarle: ‘Wie wil er een vuilniszak aan?’

AARLE-RIXTEL – Hemelvaartsweekend in Aarle-Rixtel staat meestal in het teken van de Dorpsfeesten. Corona dwingt tot creatieve andere oplossingen en dus zijn vrijdagmiddag twaalf pleinen in het dorp omgetoverd tot escapepleinen voor de jeugd. ‘Ik heb er nog ééntje!’

Vossenjachten en concerten voor de jeugd moeten dit jaar van afstand bewaren plaatsmaken voor escapepleinen. ,,We merkten dat er behoefte was vanuit het dorp om iets te organiseren”, zegt Michael Ketelaars, voorzitter van stichting Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel. ,,Escaperooms zijn echt iets van nu. Daar wilden we iets mee doen. We hebben wat dingen bedacht en die voorgelegd aan de escaperoom hier in het dorp. Zij hebben er echt een ‘escape-sausje’ overheen gegooid. Iets organiseren voor buiten is nu ook goed te doen.”

Tennisballen in emmers voor letters

Om één uur in de middag beginnen de spellen. Op het Terlingenplein is een groepje kinderen druk bezig met het gooien van tennisballen in emmers om zo letters te verzamelen. Met deze letters kunnen ze een woord maken dat uiteindelijk gebruikt wordt als onderdeel van de escape.

Alras is het eerste woord geraden en op naar het tweede spel met vuilniszakken met letters op de voor- en achterkant. ,,We hebben vijf mensen nodig om de vuilniszakken te dragen, de rest moet woorden maken met de letters die er op staan. Wie wil er een vuilniszak aan?”, vraagt een van de spelleiders. Alle vingers schieten de lucht in.

Ballonnen en Griekse letters

Britt Migchels (11) uit Aarle-Rixtel weet wel wat haar favoriete spel is. ,,Ik vind die met de ballonnen leuk. Met pijltjes moeten we de ballonnen kapot gooien en dan komen er Griekse letters uit die we met een legenda naar de Nederlandse letters moeten vertalen. Dan kunnen we er een woord mee leggen”, vertelt ze enthousiast.

Haar groepje brengt de middag door op het pleintje in de Dijkmanstraat en bestaat uit haar vriend en vriendinnen. ,,Het is leuk om puzzels met ze op te lossen. Soms zijn ze wel moeilijk, maar als je samenwerkt lukt het.” Wat ook helpt, is het bezoek door snoepwinkel Jantje en boer Frans die een traktatie achterlaten in ruil voor bonusvragen en een rebus die de kinderen goed moeten beantwoorden.

Nog één letter

Een groepje meiden staat aan de rand van het pleintje de puzzel met de Griekse letters op te lossen. ,,Nu moeten we ontcijferen wat er staat en het woord dat er uitkomt is deel van de escape”, legt Saar Raijmakers (11) uit. ,,Ik heb er nog ééntje!”, roept een van haar vrienden terwijl hij de laatste letter aan het groepje geeft. Nu is het een kwestie van puzzelen om tot het antwoord te komen. Niet veel later klinkt daar enthousiast het land dat de groep zocht: ,,Griekenland! Snel, schrijf het op het bord.” Door naar het volgende spel.