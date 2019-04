Eshter Verhoef afsluiter Literair Café Gemert

Watertap­punt in De Rips op juiste moment geopend

16:50 DE RIPS - Ook in De Rips stonden de Koningsspelen in het teken van water drinken. Was het in het Friese Lemmer koning Willem-Alexander die vrijdagochtend de officiële opening verrichtte, in De Rips was het de 94-jarige mevrouw Tonia van der Linden die als eerste een flesje water vulde uit het nieuwe watertappunt bij de Mr. Hertsigstraat.