Esmae Channouf is de beste voorlezer van Deurne

Komen er tien nieuwe huizen aan 't Heideven of krijgen klagers gelijk?

2 maart DEURNE - Mag Deurne toch tien nieuwe huizen in de Rijtse Vennen laten bouwen of krijgen klagende omwonenden opnieuw gelijk en kan het hele voorstel de ijskast in? Voor de Bossche bestuursrechter speelde dinsdag ook de vraag op wat de oorspronkelijke plannen waard zijn.