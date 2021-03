Esperloop meandert straks ook bij Bakel weer

Harrie en Nannie doen al 50 jaar alles samen

4 maart SOMEREN-EIND - Harrie van Hoof (69) en Nannie Hurkmans (66) uit Someren-Eind zijn op 12 maart 1971 getrouwd en vier maanden later is hun dochter Mieke geboren. ,,Daar mocht je in die tijd nog niet overal openlijk over praten, maar wij zeggen nu gerust: ‘het was een ‘bedrijfsongeval’”, zegt het gouden echtpaar lachend. ,,Wij krijgen nog steeds een brok in de keel als ons Mieke zegt, ‘ik vond het toen heel leuk met zulke jonge ouders’.”