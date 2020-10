Esther van Neerbos (50) en Janette Kruit (62) uit De Rips geridderd voor hun speurwerk met honden

Dat gebeurde vaak in water, maar ook in onherbergzame streken en in rampgebieden in het buitenland zoals bijvoorbeeld de tsunami in Thailand, orkaan Katrina in de VS en de aardbeving op Haiti.

Dat belangrijke en zinvolle werk kreeg afgelopen zaterdag extra erkenning toen het echtpaar hiervoor in waterskicentrum De Rooye Plas in Handel, uit handen van burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel geridderd werd in de Orde van Oranje-Nassau.

De twee, die samen ook een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren in Bakel runnen, werden volledig verrast. ,,Jullie zijn de drijvende krachten achter Stichting Signi Zoekhonden die inmiddels vijftien jaar bestaat. Honden kunnen zoveel méér dan over het algemeen wordt gedacht. Met veel training worden die vaardigheden door jullie verder ontwikkeld,” aldus de burgemeester. Zo heeft het echtpaar na 26 jaar alsnog een vermiste teruggevonden en een keer iemand op een diepte van maar liefst 23 meter opgespoord. In Nederland zijn er jaarlijks vijftien à twintig serieuze vermissingen.

,,De Rips is trots, Bakel is trots. Heel Nederland is trots,” vervolgde de burgervader die daarmee het internationale karakter van hun werk nog eens benadrukte. ,,Dit mag uitstralen op iedereen die ons helpt,” reageerde Kruit verrast. Samen met haar vrouw is zij klein gestart en dat is uitgegroeid tot een kleine honderd mensen waar ze voor hulp op terug kunnen vallen, zoals schippers, bodemonderzoekers enzovoort.

,,Er is niet één speciaal geval,” vertelt Van Neerbos desgevraagd. ,,Het blijft elke keer weer speciaal als je nabestaanden hun rust terug kunt geven. Dat ze niet meer hoeven zoeken en echt afscheid kunnen nemen. Maar het laat je ook niet los als je iemand niét kunt vinden. We hebben eens in negentien dagen over een afstand van tweehonderd kilometer water gezocht en uiteindelijk de vermiste man gevonden! Dat geeft de nabestaanden rust maar er kunnen dan ook praktische zaken worden opgelost zoals een levensverzekering.”

Het paar gaat nagenoeg elk weekend op pad. ,,Daarbij is het zoeken naar overleden mensen onze specialisatie. Wij komen vaak pas later in beeld bij rechercheurs of brandweer. Die staan doorgaans achter ons, al geeft het soms wel wat reuring bij mensen die bij de politie vergelijkbaar werk doen. Ach, ons gaat het er alleen om de zaak op te lossen.” Het echtpaar doet het werk met behulp van vijf getrainde honden.