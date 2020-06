Europarlementariër Toine Manders uit Asten stapt over van 50Plus naar CDA

,,Ik heb me de laatste maanden echt heel ongelukkig gevoeld bij 50PLUS en de conclusie getrokken dat de belangen van mijn kiezers voorop moeten staan”, zo laat Manders in het CDA-persbericht optekenen. ,,Met mijn thema’s interne markt, ouderen en pensioenen wil ik Champions League spelen en het CDA biedt mij die kans.” Het CDA zegt de ervaren Manders graag binnen te halen. ,,Toine is al een jaar lid van onze christendemocratische EVP-fractie”, aldus Europees CDA-delegatieleider Esther de Lange. ,,Daar hebben we hem leren kennen als iemand waar we goed mee kunnen samenwerken. We delen ambities voor en zorgen over Europa.”