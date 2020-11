Eva en Frank woonden nog maar net in Neerkant en hadden meteen de buren tegen zich

De jeugd wil echt niet meer lezen en kan het ook steeds slechter; biebs en boekhan­dels geven niet op

1 november EINDHOVEN/HELMOND - Je lekker nestelen op de bank met een boek, verdwalen in een wereld van ridders en roversdochters. De jeugd heeft er geen zin meer in, blijkt uit onderzoek. Wat merken bibliotheken en boekhandels in de regio van die aversie tegen lezen? En is het tij nog te keren?