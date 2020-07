Even rust in de tent in Gemert-Bakel

Locatie nieuwe Mariakapel in Someren-Eind straalt rust uit

0:01 SOMEREN-EIND - In Someren-Eind wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe kapel. ,,Nadat in 2013 de kerk van ’t Eind was afgebroken bleek dat er behoefte was om in de kom van het dorp in alle rust een kaarsje aan te steken en een gebedje te doen”, vertelt Ricus Looijmans van de Eindse locatieraad. ,,Onze plannen voor een nieuwe kapel werden in ’t Eind overwegend positief ontvangen, het probleem was de locatie.”