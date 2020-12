Even zwemdiploma ophalen bij ‘McDrive’ in Deurne

Even was er zaterdagmiddag grote drukte bij het LACO-zwembad aan de Molenstraat in Deurne. De ene na de andere auto draaide af richting het parkeerterrein, alsof er ouderwets gezwommen kon worden. Het sombere winterweer was ook alleszins reden in tropische hitte te gaan plonsen, maar de stoet auto’s passeerde het gebouw stapvoets om nooit te parkeren.

Wel stonden ze een minuutje of wat stil. Dan reikten de leden van zwemvereniging De Deurnese Watervrienden een zwemdiploma uit door het raam, aan 45 kinderen in totaal. Het had wel wat weg van een McDrive, alleen het loket ontbrak. De hamburgers en friet trouwens ook. Maar dit ging om wel wat anders dan het stillen van grote trek met een kleffe hap. Hier werd een zwemdiploma uitgereikt, waardevol voor het leven.

Kil ceremonieel

Het was een wat kil ceremonieel, en niet alleen vanwege het jaargetijde. Het coronavirus was ook hier spelbreker. Zo ervoer ook Saar van Haandel dat. “Het is raar”, bekende de twaalfjarige Deurnese over de manier waarop ze haar Survival 1-diploma kreeg uitgereikt. “Maar ik ben niet per se teleurgesteld. Ik ben blij dat ik mijn diploma heb.”

Pa Rick was blij dat zijn dochter ondanks de corona-ellende toch haar diploma kreeg. “Ik vind het prima geregeld zo”, zei hij vanachter het stuur. “Het is jammer dat ze niet op mag voor haar examen, maar het is niet anders.”

Het was natuurlijk wel een ‘dingetje’: je diploma krijgen zonder examen te zwemmen. De Deurnese watervrienden hadden dat examen al in november gepland staan, maar toen moesten de zwembaden dicht. Dan maar op 19 december, besloot de club. Toen de vermaledijde regering maandag een nieuwe lockdown afkondigde, kon het hele feest dus weer niet doorgaan.

Dispensatie

In eerste instantie was de gedachte dat het dan maar weer uitgesteld moest worden. Totdat het bestuur van de club ter ore kwam dat de Gemertse Watervrienden dispensatie had gekregen van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Dat betekende: kinderen van die club die klaar waren voor het examenzwemmen, konden hun diploma krijgen zonder examen te doen.

Zo ook in Deurne. Dat was niet onverantwoord, zei clubvoorzitter Joan van Wetten. “Het gebeurt maar heel zelden dat een kind die op examen gaat het diploma niet krijgt. Dat is dan meestal door zenuwen. Deze kinderen waren goed genoeg om te kunnen slagen.”