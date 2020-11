Events in Laarbeek voor meiden met autisme: ‘Je mag gewoon zijn wie je bent’

,,Meiden met autisme zijn vaak een ster in kopiëren van sociaal gedrag, waardoor het minder snel opvalt. Jongens zijn vaak meer fysiek, dus daar merk je het meestal sneller aan. Ik merkte bij mijn dochter dat de sociale contacten achterbleven en ik gun het haar zo dat ze die opbouwt", vertelt Hilde ten Thije. ,,Wanneer je erachter komt dat je kind autisme heeft, komen vooral de praktische zaken aan bod: huiswerkbegeleiding, zorgen dat ze op school meedraait. Het sociale komt pas later", zegt ze.

Ten Thije organiseert speciaal voor meiden met autisme evenementen in de gemeente Laarbeek. Op deze meidenevents ontmoeten ze leeftijdsgenoten en voelen ze zich gezien. In samenwerking met Esther Smeets uit Eindhoven, van het platform Wijzer met je autisme, zette ze die dit jaar voor het eerst op. Beide vrouwen zijn ervaringsdeskundige; ze hebben een dochter met autisme en hebben als drijfveer om jongeren met autisme te laten meedraaien in de maatschappij.

Quote Ik wilde graag op een informele manier pubermei­den met elkaar in contact brengen Hilde ten Thije

,,Ik dacht: Er zijn vast meer ouders die hier tegenaan lopen. Ik wilde graag op een informele manier pubermeiden met elkaar in contact brengen. Samen taarten bakken, een beauty dag, in het bos een middag samen zijn; zorgen dat ze het leuk hebben en zich veilig voelen bij elkaar", vertelt Ten Thije. ,,Uiteraard is er professionele hulp vanuit verschillende instanties mogelijk voor ouders. Het ging mij er juist om op een laagdrempelige manier iets te organiseren voor meiden in Zuidoost-Brabant."

Helemaal los

In totaal zijn er drie activiteiten in 2020 geweest en volgen er in 2021 meer. Iedereen die aan de events meewerkt, doet dat vrijwillig. De meiden betalen vijf euro per middag. ,,Ze hebben elkaar inmiddels een paar keer ontmoet en ze zijn heel verschillend. Ik merkte dat het voor sommigen een drempel was om te komen, maar bij de volgende bijeenkomst kwam één meisje helemaal los. Je mag gewoon zijn wie je bent, zonder vooroordeel. Dat is mooi om te zien", aldus Ten Thije.

Esther Smeets zette in 2011 met Iwan Haex het platform Wijzer met je beperking op. ,,Ik ben ervaringsdeskundige, want mijn dochter heeft ook autisme. We willen deze groep handvatten geven, zodat ze meekomen in de maatschappij en hun talenten naar voren komen", vertelt Smeets. ,,Het landelijke platform Wijzer met je beperking is een community waar ouders elkaar en informatie vinden. Dat doen we door blogs, boekentips, events en een overzicht van professionals aan te bieden."

Kennis delen

Achter het platform zit de Stichting Yourin2, die Smeets in 2018 oprichtte om kennis te delen en activiteiten te organiseren. Het meidenevent is daar het eerste resultaat van. Naast de Wijzer met je autisme-community is er een hoogbegaafdheids- en een toekomstgerichte onderwijs-community op het platform van de stichting te vinden.

,,We hebben elkaar nodig. Naast professionele hulp is het informele circuit belangrijk voor ouders. De mensen die om het kind heen staan, moeten betrokken zijn. Daar hoort ook het onderwijs en werkveld bij", vertelt Smeets. ,,Ik heb een lange weg moeten gaan met mijn dochter, maar dankzij kennisdeling en andere ervaringsdeskundigen zijn we er gekomen. Het is belangrijk dat we elkaar helpen. Daar dragen het platform en de events aan bij."