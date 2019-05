Evrin bij Amnesty in Gemert

What's in a name: ruzie over naam nieuw dierencre­ma­to­ri­um in Lieshout

14:25 LIESHOUT/HANDEL - Dierencrematorium Peelrust in Handel is niet blij met de nieuwe concurrent die onlangs in Lieshout van start is gegaan. Eigenaar Wim Meulenmeesters vindt dat de naam van het nieuwe crematorium, RaamRust, te veel op Peelrust lijkt.