Ex-wielrenster en boerendochter Sanne van Paassen schrijft motivatieboek over haar lijfspreuk

Verwacht geen biografie over haar wielercarrière. Sanne van Paassen heeft haar vizier al enkele jaren gericht op het coachen van anderen, vooral mensen in het bedrijfsleven die zijn vastgelopen in hun werk of toe zijn aan een inspiratieboost. Ze gebruikt de fiets daarbij als middel om ze in beweging te krijgen, zowel letterlijk als figuurlijk. Haar werkwijze, strategieën en wijsheden heeft ze nu samengepakt in een boek waarin ze strooit met vergelijkingen tussen topsport en het gewone leven: 'probeer te focussen', 'pak regelmatig rust', 'demarreer op het juiste moment' en 'je wint pas als je dát doet waar je gelukkig van wordt'.



Thuis in Vlierden vertelt ze dat het al langer een droom van haar was om een boek te schrijven: ,,Eigenlijk vanaf het moment dat ik ben gaan coachen. Het is een echt praktijkboek geworden over persoonlijke ontwikkeling."



In het boek komt onder meer haar zogeheten peakperformancemethode aan bod. Daarbij kun je leren in zeven stappen keer op keer succesvol te zijn. Van Paassen is telkens op zoek naar de combinatie succes en voldoening.