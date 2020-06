Exclusief bier ter gelegenheid van jubileum Handel

HANDEL Het kerkdorp Handel bestaat 800 jaar. Jammer genoeg net in het jaar dat corona heerst. Geplande festiviteiten heeft de werkgroep Handel 800 moeten verplaatsen naar 2021. Dat was geen goed nieuws voor de mannen van Rooms Katholieke Thuis Brouwerij Handels Ho(o)p die 800 liters bier speciaal voor dit feest had gebrouwen.

Djessie Donkers, Tim van Melis, Dirk Beekmans, Gijs van Hoogstraten en zijn broer Bart en Roel van den Heuvel zijn vrienden. Aan de bar bij café het Vossenhol kregen ze het idee om zelf bier te gaan brouwen. Gijs van Hoogstraten: “Meteen werd online een beginnerssetje gekocht en zo zijn we gestart.” Donkers verteld: “Vijf liter bier kun je met zo’n setje maken en een van de onderdelen van het brouwsel is honing. En wij hadden hele goeie, uit eigen tuin. Hier ging het meteen mis. Er zat teveel suiker in de honing en dus ontplofte de boel tijdens de gisting. Dat was les één.”

De vrienden wilden afmaken waar ze aan waren begonnen en er werd een nieuw setje aangeschaft. Gijs van Hoogstraten: “We begonnen er lol in te krijgen en het werd een soort sport om een lekker biertje te maken. We hebben veel geleerd in die periode, en veel moeten proeven.“

Secuur

“Bij het maken van bier zijn twee dingen heel belangrijk.” aldus Donkers. “Alle materialen moeten heel schoon zijn zodat er geen invloed is op het brouwproces. En je moet heel secuur noteren wat je doet en wat je in het brouwsel stopt om het de volgende keer precies na te kunnen maken. Dat hebben we tenslotte onder de knie gekregen.”

Donkers: “Van de werkgroep Handel 800 kregen we in 2018 de vraag om voor de festiviteiten een speciaal bier te maken. Natuurlijk was de smaak van het brouwsel belangrijk maar het moest ook een Handels bierke worden. Het moest in ieder geval een soort trappist zijn omdat de bedevaartgangers als ze te voet arriveren in Handel menig trappistenbier drinken op de goede afloop. Het bier moest 8.00 % alcohol bevatten om Handel 800 te benadrukken. En omdat de historie van ons kerkdorp verteld over een herder die een beeld vond onder een meidoornstruik en zijn schapen op die plek door de knieën gingen moest meidoornbloesem een van de smaakmakers in ons bier zijn. We hebben daarna hulp gezocht bij Brouwerij Holevoort in Bakel omdat we zoveel volume bier niet thuis konden brouwen. We vinden kwaliteit belangrijk.”

Jos Kuipers, voorzitter van de werkgroep Handel 800 benadrukt heel blij te zijn met de werkwijze van de vrienden. “Initiatieven zoals dit maken het feest en daarom hebben wij ondersteund door de bijbehorende glazen laten maken. De presentatie zaterdag is een herstart van de feestelijkheden in Handel.”