Excursie IVN Bakel naar Peelse Loop in Gemert

Ge­mert-Ba­kel stelt voorwaar­den voor huisves­ting arbeidsmi­gran­ten

10:37 GEMERT-BAKEL - Om de huisvesting van arbeidsmigranten in goede banen te leiden, heeft Gemert-Bakel aanvullende regels opgesteld. Zo wil ze maximaal 50 werknemers per locatie toestaan, mits deze voor hooguit een jaar in Nederland zijn.