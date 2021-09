Excursie moet raadsleden Asten warm krijgen voor fruitteelt onder zonnepanelen

Felle strijd tussen twee besturen in wijkhuis Deurne: koffie­prijs één van redenen voor conflict

11 september DEURNE - De toekomst van Stichting Cratosvrienden in Deurne staat op de tocht. De stichting, die opkomt voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, is verstrikt geraakt in een conflict met de verhuurders van hun gebouw. Die hebben de huur opgezegd, onder andere vanwege de prijs voor een kopje koffie.