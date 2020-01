Executie Somerens burgemeester werd litteken voor het leven

,,Ga maar mee vader, anders schieten ze u nog dood.” Het zijn de laatste woorden die destijds 18-jarige Jef Smulders uitspreekt in de richting van zijn vader Piet, die op dat moment al achttien jaar burgemeester van Someren is. Het is in de nacht van 14 op 15 augustus wanneer ineens op de voordeur van het statige huis aan de Speelheuvelstraat wordt gebonkt. Jef is als enige van de kinderen thuis en doet de deur open. Twee mannen lopen meteen door naar boven waar vader Piet zich inmiddels aan het omkleden is. Hij moet meteen meekomen vanwege een ‘belangrijke vergadering’. Er is geen tijd om zijn stropdas te pakken. Smulders senior heeft een slecht voorgevoel, net als zoonlief die rustig probeert te blijven. Jef roept nog wat naar zijn vader, die hij daarna nooit meer levend zal terugzien.