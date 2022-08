Explosief blaast brievenbus uit voordeur van woning in Deurne, gezin met de schrik vrij

update Brandstich­ter bij sporthal De Kubus in Deurne verrast door explosie met vuurbal

DEURNE - Degene die op 13 augustus de brand bij sporthal De Kubus in Deurne heeft aangestoken, is verrast door een explosie met vuurbal en daarna ervandoor gegaan. Voorbijgangers die de vlammen opmerkten, grepen in waardoor erger is voorkomen.

23 augustus