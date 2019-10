Expositie en documentaire Thijs van Kimmenade in Gemert

Megastal in Neerkant pal naast de Peel

8:00 NEERKANT - In Neerkant wordt op dit moment op steenworp afstand van de Peel een varkenshouderij uitgebreid naar 14.000 dieren. In het licht van de stikstofcrisis en alle ontwikkelingen die daardoor stil liggen, leeft bij verschillende partijen de vraag of er aan de rand van de Peel wel plaats is voor zo'n nieuwe megastal.