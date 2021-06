Expositie over de Peelrandbreuk, aanraken mag

De Peelrandbreuk is een geologische breuklijn die dwars door Deurne loopt. Ze is van grote invloed op de natuur en het landschap in de Peel. Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met dit verschijnsel, en de impact ervan, zette de Ossenbeemd deze expositie op. Extra toegevoegd is een duurzaamheidsexhibitie.

Levensgroot elektrospel

Het spelen begint al vooraan bij de ingang van het centrum. Hier staat het levensgrote elektrospel ‘Wat hoort bij wat?’. Niet alleen leerzaam voor kinderen, maar ook voor volwassenen, blijkt als burgemeester Greet Buter en Waterschapsbestuurslid Ernest de Groot de openingshandeling verrichten. Aan de linkerkant staan afbeeldingen in een groen vlak, rechts in een rood vlak. Als de bijbehorende knopjes gelijktijdig ingedrukt worden en de overeenkomst klopt, gaan er lampjes branden en klinkt een signaal.

Het lijkt haast of de aanwezige kinderen al geoefend hebben. De ene na de andere combinatie is raak. De foto van roestwater matcht met ijzeroer, een gesteente dat veel aanwezig is in de grond rondom de Peelrandbreuk. En – ‘Weer goed!’ - die van een pottenbakker hoort bij de kannebuizen, de oudste waterleiding van Deurne, destijds gemaakt om het water uit de breuk te vervoeren naar andere plekken.

Tegels wippen

Binnen is er nog meer te doen. In de expotent knielen Aagje (10) en Duuk (7) neer om (rubberen) tegels te wippen en hiervoor in de plaats (kunststof) plantjes te zetten. „Dat hebben we thuis ook gedaan!”, roept Aagje enthousiast. Mama Katrien Markus knikt bevestigend. „Weet je ook waarom?”, vraagt ze. „Groen is fijner en beter voor de natuur”, antwoordt haar dochter.

Het zal wethouder Marinus Biemans als muziek in de oren klinken. In zijn openingsspeech pleit hij, evenals Ernest de Groot, voor ‘waterbewustzijn’. „Het is belangrijk om de volgende generatie bewust te maken van de waarde van water. Zonder het water uit de Peelrandbreuk zou hier bijvoorbeeld geen Groot Kasteel gestaan hebben. Dit is de basis waar we vandaan komen.”

Regenpijp ontkoppeld

Bij het gezin Markus is al een begin gemaakt met spaarzaam omgaan met water. „We hebben de regenpijp ontkoppeld en laten het water nu de tuin inlopen. Het gras groeit harder dan ooit. De kinderen noemen het ‘oerwoudgras’”, vertelt Katrien Markus lachend.