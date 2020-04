Extra afzettingen en politiesurveillance moeten kijkers weghouden bij smeulende Peel

Lekker belangrijk Fijn lijstje: Hollywood in Zuid­oost-Bra­bant

19:00 EINDHOVEN - In tijden van gesloten zalen en musea zorgt de ED-kunstredactie voor afleiding met fijne lijstjes in de nieuwe rubriek ‘Lekker belangrijk’. Steeds vaker is Eindhoven en omgeving te zien op het witte doek, dus vandaag een Top 10 van in de regio opgenomen speelfilms. Inhoud is voor discussie vatbaar. Reageren? Graag! Via kunst@ed.nl.