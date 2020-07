Extra budget voor herinrichting Logtenstraat Asten

In 2017 stelde de raad 470.000 euro beschikbaar, maar nu blijkt dat de bodem is vervuild. Afvoeren van de vervulde grond kost naar schatting 110.000 euro. Ook liggen de kosten voor de uitvoering fors hoger dan enkele jaren geleden geraamd, namelijk plus 390.000 euro. Daarmee komt het totale project op 970.000 euro. Dat de werkzaamheden veel duurder uitvallen, komt vooral door de aanleg van een grotere waterberging.



PGA was nog eens goed in de werkzaamheden gedoken en stelde onder meer voor om te onderzoeken of een verhoogde t-splitsing ter hoogte van de Prins Bernhardstraat met een voorrangsfietspad een optie is. ,,Die t-splitsing wordt al lange tijd door fietsers en voetgangers als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Dit terwijl de oversteek een belangrijk punt is in de fietsroute van Ommel naar het centrum en vice versa", zei Marcel van Oosterhout.

Het voorstel haalde het niet. Wethouder John Bankers gaf aan dat in het gemeentelijk verkeersplan juist is afgesproken dat de centrumring een voorrangsweg is. ,,Als we voor deze t-splitsing een uitzondering gaan maken wordt het er alleen maar onduidelijker en dus onveiliger op", aldus de wethouder.