Extra coronasteun voor Gemertse cultuurmakers

Die vroeg mensen uit de wereld van kunst en cultuur om zich te melden als ze wilden weten of ze in aanmerking kwamen voor steun. Daar konden ze op rekenen als ze konden aantonen dat een groot deel van hun reguliere inkomsten waren weggevallen als gevolg van de coronacrisis.

In eerste instantie ging de steun naar met name het Boerenbondsmuseum in Gemert, ojc Fuse in Bakel, enkele muziekgezelschappen en een slechts een handjevol cultuurmakers. In totaal ging het daarbij om zo'n 110.000 euro.