Extra geld voor Somerense gezinnen die het lastig hebben, dat wil de oppositie (die even een meerderheid heeft!)

Ex-topman Vlisco ‘uit jaloezie doodgesla­gen’ bij bosvilla­moord Lieshout

DEN BOSCH - De vermogende Willem van der Willigen (70) werd vermoord in zijn bosvilla in Lieshout, omdat Bill C. jaloers was. Dat heeft zijn vriendin en medeverdachte in de zaak gezegd. Over haar eigen rol hield Sharona de kaken stijf op elkaar tijdens een getuigenverhoor.

16:46