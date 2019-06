Extra geld voor stoppende boeren niet het gesprek van de dag in Gemert-Bakel

Want: er is de afgelopen jaren al heel wat in gang gezet om de veranderingen in de land- en tuinbouw en daarmee ook in het buitengebied van Gemert-Bakel in goede banen te leiden, zo klonk het dinsdagmiddag in een stal bij plantenkwekerij Biemans in Elsendorp. Daar presenteerde de ZLTO Gemert-Bakel haar eigen toekomstvisie op de sector in de gemeente.