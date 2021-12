Extra handjes hard nodig in verpleeghuizen, terwijl zzp'ers wachten op hun boosterprik; klemmend beroep 'Doe mee’

Auto belandt op zijkant in Deurnese greppel, bestuurder gewond

DEURNE - Bij een ongeluk op de Vlierdenseweg in Deurne is zaterdagavond een auto op de zijkant in een greppel beland. Daarbij raakte de bestuurder gewond. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

28 november