Extra ruimte terrassen in Gemert-Bakel

De ondernemers die hun terrasruimte willen uitbreiden, hoeven daarvoor geen legeskosten te betalen. Gemert-Bakel stelt daar wel een aantal voorwaarden tegenover. Zo mogen de terrassen alleen groter als het gebruik van de extra ruimte is afgestemd met zowel de omgeving als de grondeigenaren en mag er alleen achtergrondmuziek hoorbaar zijn.

Standplaatsen respecteren

Ook moeten de horecazaken andere vergunde standplaatsen respecteren. Dat betekent volgens burgemeester Michiel van Veen ook dat de weekmarkt in Gemert voorlopig op het Ridderplein blijft. Die werd daar een aantal weken geleden vanwege de coronamaatregelen naartoe verplaatst omdat daar meer ruimte is dan in de Nieuwstraat.