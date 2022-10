F-35 vliegt dinsdag alsnog boven Helmond en De Peel

Gemert langzaam maar zeker naar dertig kilometer per uur, ondanks weerstand in het dorp

Het is een niet bepaald onomstreden plan, want in het dorp zelf en ook in de politiek bestaat er de nodige weerstand tegen. Maar toch wordt de komende jaren in Gemert-dorp een maximumsnelheid ingevoerd van dertig kilometer per uur.

15 oktober