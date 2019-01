Faas daagt wethouders Deurne en Horst aan de Maas uit voor gevaarlijke fietstocht

DEURNE/GRIENDTSVEEN - Faas Ramaekers blijft onvermoeibaar strijden voor de aanleg van een fietspad langs de Griendtsveenseweg. De inmiddels 15-jarige jongen was zelf ruim twee jaar geleden slachtoffer van een aanrijding daar. Kort daarna vond er een dodelijk ongeval plaats. ,,Het is niet de vraag óf er weer een ongeluk gebeurt maar wanneer", zei hij in de Deurnese raadscommissie.

Faas daagde wethouder Helm Verhees uit om samen met hem daar in alle vroegte te gaan fietsen. Verhees zegde dat toe. Ook wethouder Eric Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas is gevraagd.

De Griendtsveense jongen mocht zijn burgerinitiatief in de commissie toelichten. Hoewel Deurne in principe alleen initiatieven uit de eigen gemeente behandelt, wordt er een uitzondering gemaakt. De jongen schetste wat hem was overkomen. ,,Op vrijdag 18 november 2016 werd ik van achteren geschept door een auto toen ik van het Peellandcollege naar huis fietste. Ik heb twee weken in het ziekenhuis van Maastricht gelegen met een schedelbreuk, zware hersenkneuzing en diverse hersenbloedingen. Acht dagen lang was ik meer dood dan levend. De revalidatie duurde een jaar. Het gaat nu weer goed met mij."

Volledig scherm De plek waar het ongeluk van Faas Ramaekers gebeurde. © Fam. Ramaekers

Faas is een nuchtere jongen: hij fietst zonder problemen weer dagelijks dit traject. ‘Ik heb gewoon pech gehad', zegt hij daarover. Maar er moet wel iets gebeuren op de ‘slecht verlichte weg die voor 95 procent over Deurnes grondgebied loopt’, vindt Faas. Na de zomer volgt zijn broertje, een jaar later zijn zusje. ,,Vanuit Deurne gaan naar alle omringende dorpen wegen met vrijliggende fietspaden, behalve naar Griendtsveen. Er komen veel fietsers, landbouwverkeer, wandelaars, vrachtverkeer en auto’s samen op de ouderwetse en veel te smalle wegen.”

Hij trekt in zijn strijd om een veilige Griendtsveenseweg samen op met Gerald Willems van het daar aan gelegen Toon Kortoomspark. ,,We worden ondersteund door aanwonenden, betrokken dorpsbewoners en dorpsraden.” Ook lijkt Faas de steun van de politiek te hebben, gezien de reacties.

Stok