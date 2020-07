Facebookpagina initiatief van Piet Snijders en Karel Koppens: Heusdense emigranten chatten met elkaar

ASTEN-HEUSDEN - Ze vertrokken naar verre oorden als Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Via een nieuwe Facebookpagina kunnen geëmigreerde oud-Heusdenaren weer met elkaar in contact komen.

Hij heeft de belangrijkste bron voor de Facebookpagina ‘Heuze m’n dörpke’ al tientallen jaren in zijn bezit. Oud-journalist Piet Snijders beschikt sinds de jaren negentig over een oud sigarenkistje met daarin een reeks emigrantenfoto’s, beschikbaar gesteld door de weduwe van Piet van Nunen. Hij is de Deurnese onderwijzer die eind vorige eeuw Engelse les gaf aan aspirant-emigranten in de Peel.

,,Als leraar Engels lag hij kennelijk goed bij zijn cursisten”, constateert Snijders. ,,Velen gaven hem bij hun vertrek naar verre landen een staatsiefoto van hun gezin als aandenken. Van Nunen bewaarde die foto’s zorgvuldig in een sigarenkistje dat na zijn dood bij mij terecht kwam.”

Piet van Nunen

Snijders gebruikte een deel van de foto’s voor het geschiedenisboek ‘Te Heusden bij het Moer’, in 1996 uitgegeven tijdens het 75-jarig bestaan van het dorp. In 2001 werden de foto’s gedurende een weekend tentoongesteld in partycentrum De Pandoer, vanwege het gouden emigrantenjubileum van de kinderen Lens Snijders. Dit jaar werd een selectie uit de verzameling gebruikt in de eerste Heuzese Dorpsquiz.

En nu volgt dus een Facebookpagina die inmiddels ruim 170 volger heeft. Een initiatief dat ook te maken heeft met de viering van 100 jaar Heusden volgend jaar. Op de pagina worden de komende maanden tientallen foto’s gepubliceerd van Heusdense families, echtparen en individuen die vanaf de jaren ‘50 in de vorige eeuw zijn geëmigreerd. Aanjagers zijn Snijders en de Heusdense ‘emigratiedeskundige’ Karel Koppens.

Impact emigratie groot op Heusden

De impact van de emigranten op Heusden is groot geweest. Liefst twintig procent van de inwoners vertrok in die tijd. Voor altijd, werd toen nog gedacht weet Snijders. ,,Het reisverkeer zoals we dat nu kennen, bestond toen immers nog niet. De naoorlogse emigratie was dan ook een buitengewoon ingrijpende aangelegenheid. Niet alleen voor de mensen die huis en haard verlieten om elders een nieuw bestaan op te bouwen, maar ook voor de achterblijvers.”

Enerzijds schiepen de emigranten door hun vertrek ruimte voor anderen, maar tegelijkertijd werden zij node gemist. ,,Voor Heusden betekende het vertrek van de vele dorpsgenoten bij voorbeeld dat de geplande nieuwe kern Willemsveen nooit van de grond kwam.”

Familie Sjang Kersten & Hanne Aarts. De familie vertrok naar Australië en maakte zo de weg vrij voor de familie Co & Mien Hartman.