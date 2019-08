Failliet textielfabriek Van den Acker was een begrip in Gemert

GEMERT - Een stukje stof of een hele rol. Een kast of een stoel. Of zomaar even rondkijken en herinneringen ophalen. Geïnteresseerden kunnen deze dagen nog hun slag slaan bij de failliete textielfabriek Johan van den Acker in Gemert.

,,Dames, de lades wel terug in de kast zetten. Alleen de stoffen eruit halen. Net had ik ook al iemand die met een lade bij de kassa stond." Guillaume de Bode legt aan een aantal vrouwen die hun neuzen diep in tientallen lappen stof hebben gestoken, nog maar eens de 'spelregels' van de uitverkoop uit. De lades horen namelijk bij de kast en die is in zijn geheel weer te koop, voor 400 euro. De Bode is manager bij International Auction Group. Dat bedrijf nam in oktober 2018 de hele inboedel over van het in augustus 2018 failliet verklaarde Van den Acker.

Na ruim 200 jaar kwam er vorig jaar plotsklaps een einde aan de textielfabriek. 36 mensen stonden op straat. De Bode vertelt dat 33 van hen weer aan het werk zijn. In het voor het publiek niet toegankelijke deel van de fabriek laat hij zien dat een groot deel van de industriële machines ook al verkocht is. Die machines hebben een herbestemming gevonden in onder meer Turkije, Bosnië en Herzegovina en India. In de weverij zijn mensen bezig een grote machine klaar te maken voor transport. Op een andere zit nog de garen en hangt een stuk geweven stof aan het uiteinde. ,,Op 30 juli vorig jaar werd er op de knop gedrukt om de machine stop te zetten, om na de vakantie gewoon door te gaan. Toen een grote order niet doorging, moest er faillissement worden aangevraagd. Tot verrassing van velen."

Naast bedrijven was er ook veel interesse van particulieren voor de inboedel van Van den Acker. ,,In het begin lag er nog voor ruim 100.000 meter aan stoffen in voorraad. Nu ligt er nog zo'n 30.000 meter." De geïnteresseerden die deze donderdag naar het markante pand aan de Schoolstraat zijn gekomen, snuffelen wat rond tussen stoelen en tafels. Maar vooral in het garen- en stoffenmagazijn is het druk.

Ook Agnes Bisschops loopt hier rond, gesteund door haar rollator en dochter Anja die foto's maakt. Ze trekt een bureaukast open en ziet tot haar schik dat er nog originele papieren inzitten. ,,Ik kom hier eigenlijk gewoon om wat rond te kijken. Mijn man heeft hier jaren gewerkt, in de ververij." De man van mevrouw Bisschops is inmiddels overleden. ,,Van den Acker was een begrip in Gemert. Dat het er nu niet meer is, heeft veel mensen pijn gedaan. Ik heb onlangs al een keer met kinderen en kleinkinderen een privé-rondleiding gekregen, maar wilde nu toch nog even komen kijken."

De Bode is inmiddels terug bij de in- en uitgang waar mensen hun gevonden 'schatten' kunnen afrekenen. Hij heeft het druk. ,,Het begint op te schieten. Ik verwacht dat in november alles weg is hier", doelt hij mede op de machines.