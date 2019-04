Faillissement voor De Keizer in Gemert aangevraagd

Bevesti­ging vanuit Parijs: Mariaklok uit Asten ongeschon­den uit vuurzee No­tre-Da­me

11:00 ASTEN - Klokkengieter Eijsbouts uit Asten heeft vrijdagochtend ‘in de context van het drama in Parijs het best denkbare nieuws’ binnengekregen vanuit de Notre-Dame. De in Asten gegoten Mariaklok is ongeschonden uit de vuurzee gekomen. Directeur Joost Eijsbouts is opgelucht.