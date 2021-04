Fakkeltochten in de Peel voor mensen die het moeilijk hebben

,,Het is absoluut geen demonstratie, dat wil ik benadrukken”, zegt Wendy Struijk (40) uit Someren. De moeder van drie kinderen maakt zich zorgen over de problemen die juist nu ontstaan door de beperkingen waar heel Nederland al vele maanden mee kampt. Haar puberende zoon is het laatste half jaar nog maar sporadisch naar school geweest en volgt al zijn lessen vanaf zijn zolderkamer.

,,Er wordt te weinig stilgestaan bij de gevolgen die dit met zich meebrengen voor de jongeren, die zijn toch de toekomst.” Niet alleen over de jeugd maakt Struijk zich zorgen, maar ze ziet ook dat mensen het afgelopen jaar steeds eenzamer zijn geworden én dat er grote verdeeldheid is in de maatschappij.

Zelf loopt ze regelmatig mee met marsen door het land, vooral om aandacht te vragen voor de groepen die nu minder gezien worden. Toen ze vorige week via een livestream keek naar een fakkeltocht raakte haar dit enorm. ,,Ik voelde me daarna wel beter.”

In het dagelijkse leven werkt Struijk in de evenementenbranche, ze weet dus hoe ze iets moet organiseren en ze zette een fakkeltocht in haar eigen Someren op touw: ,,Ik wilde eigenlijk alleen in Someren een fakkeltocht houden, maar kreeg zoveel mooie reacties hierop dat we nu in meerdere plaatsen gaan lopen.” De bedoeling is dat naast de fakkeltochten in Helmond en Someren ook gelopen wordt in Asten, Cranendonck en Deurne. ,,Ik wil mensen weer met elkaar verbinden.”

De tochten duren exact één uur en de route wordt vooraf uitgestippeld. Mensen moeten zich aan de geldende regels houden en zodra de tocht erop zit worden ze verzocht om direct naar huis te gaan. ,,Vuur staat symbool voor warmte en liefde, daarom een fakkeltocht”, aldus Struijk.

Inmiddels is ze druk bezig om routes uit te stippelen. ,,Ik probeer te kijken naar verzorgingshuizen en andere mensen die het heel erg moeilijk hebben. Mensen zijn elkaar een beetje aan het kwijtraken en dat is niet de bedoeling: het is voor iedereen een moeilijke tijd.”

De eerste tocht staat gepland voor vrijdag 30 april en trekt door de straten Helmond, wanneer de andere tochten gepland staan is nog niet duidelijk. Struijk heeft er in ieder geval veel zin in: ,,Iemand een glimlach bezorgen is het beste cadeau wat je op dit moment kunt geven.”