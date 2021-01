Familie Bouwmans uit Deurne heeft een lange adem: weer een nieuwe aanvraag voor vergunning

Aan de andere kant van de telefoon klinkt een strijdbare Harrie Bouwmans. Na dertien jaar heen en weer procederen, is hij niet van de strijd plan op te geven. ,,We gaan een nieuwe vergunning aanvragen.” Deze vrijdag hoorde de familie dat de gemeente Deurne hun aanvraag terecht heeft afgewezen.

De familie wil op haar erf een dagbesteding starten voor mensen met een beperking. Op het terrein aan de Voortseweg -de Peelbloem genaamd- is een minicamping gevestigd. Daarnaast is er een woongemeenschap voor drie mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Een van de bewoners is Mira, de dochter van Mieke en Harrie Bouwmans. Naast de woongroep is er ook een dagbesteding voor mensen die niet op het terrein wonen. Die mogen tot nu toe wettelijk niet verblijven aan de Voortseweg en moeten uitwijken naar het Gerardushuis.

Overbelast door geur

De gemeente Deurne vindt dat de locatie is overbelast met uitstoot van onder meer geur van de veehouderij van de buren. Daarnaast zou het initiatief niet aan de voorwaarden voldoet voor een bedrijf aan huis. Daarvoor zou de persoon die verantwoordelijk is voor de dagbesteding moeten staan ingeschreven op het adres.

Hierin heeft de rechter de gemeente gelijk gegeven. Maar volgens Harrie en Mieke Bouwmans heeft dat probleem zichzelf opgelost. De zorgprofessional die er al jaren de kar trekt, is namelijk dochter Anke en zij trekt vanwege een verandering in haar privésituatie binnenkort in bij de woongroep. ,,We gaan dus een nieuwe vergunning aanvragen. En we hopen dat de gemeente nu wel in kan stemmen.”