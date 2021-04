Familie Henselmans kiest bewust niet voor de massa op landgoed in Ommel: ,,Je moet niet zo hebberig zijn”

Kort nieuws Geen beperking winkels Liessel, oplaadpa­len erbij in Laarbeek

21 april Liessel - Liessel krijgt niet een zogenoemd ‘beheersgebied’ waarin nieuwe winkels en horeca zich kunnen vestigen. De politiek schaarde zich achter een voorstel van Transparant Deurne om dat in dit kerkdorp vrij te laten, net als in Neerkant, Helenaveen en Vlierden. In de retailvisie, waarin staat beschreven waar het met horeca en detailhandel naartoe moet, was voor Liessel wel zo'n gebied aangegeven.