Familie uit Deurne vangt gezin uit Oekraïne op en krijgt een punthoofd van instanties

Overval op Mark Gillis op Prinsen­meer nu ook bij RTV Utrecht: veel mensen uit die regio waren op het park

OMMEL - De overval op Mark Gillis op Prinsenmeer in Ommel wordt ook behandeld in het opsporingsprogramma van RTV Utrecht, Bureau Hengeveld. Eerste uitzending is woensdagmiddag om 14.30 uur.

30 maart