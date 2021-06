Familie Van Mierlo uit Someren bouwde nieuw huis 40 meter verderop: ‘Er groeiden hier zwammen aan de muur’

Chauffeur ontdekt brand in lading op tijd en zet vrachtwa­gen aan de kant op A67 bij Asten

14 juni ASTEN - Op de A67 is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken in de aanhanger van een vrachtwagen. Dat gebeurde ter hoogte van Asten. De brand ontstond in een lading metaal. Onduidelijk is hoe dat kon gebeuren.