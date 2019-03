Familielid van man (20) uit Asten belemmert aanhouding: politie bekeurt beiden

Koning: ‘Alcoholge­bruik jongeren speelt overal, met name op platteland’

15:56 LIESHOUT/LIEROP - ,,Niemand mocht het weten”, zegt Laarbeeks burgemeester Frank van der Meijden tegen twee passerende oudere vrouwen. Hij praat ook nog even met de beveiligers, die de af te leggen route de afgelopen week al minutieus hebben geïnspecteerd. En dan om 10.10 uur draait eindelijk de auto met koning Willem-Alexander daarin De Klumper in Lieshout in. Zijne majesteit brengt een verrassingsbezoek aan zorgcoöperatie Tot uw Dienst. ,,Het is een beetje een rare tijd”, zegt de koning terwijl hij de hand schudt van Van der Meijden. ,,Maar we houden ons hoofd koel”, antwoordt hij.