Families verlaten woningen in Deurne vanwege keelpijn en stank; verdelgingsmiddel was oorzaak

Teleurstel­ling én blijdschap: een klein stukje regenboog mag blijven staan op Helmondse gevel

HELMOND - De schilder moet weer aan de slag bij het Regenbooghuis in Helmond. Het overgrote deel van de kleurrijke gevel moet voor november grijs of wit zijn. Het gedoe over de schildering heeft echter ook iets positiefs opgeleverd.

16 augustus